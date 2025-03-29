獨家專訪：林家熙「作奸犯科」嗌過癮 談善言組隊鬧市打劫 揸槍嚇親街坊

藝人談善言和林家熙在新戲中連群結黨犯案打劫，行為瘋狂，他們最難忘戴着面具在鬧市舉槍打劫，擔心被途人誤以為是真悍匪。林家熙藉此片滿足做壞事的心癮外，又透露將有機會出歌，發掘更多可能。

藝人談善言（阿談）在第31屆香港電影評論學會大獎初奪影后，同時入圍香港電影金像獎「最佳女主角」，演技不容置疑。她在新戲《搗破法蘭克》中與林家熙、楊偲泳和岑珈其飾演「打劫界KOL」，劫富濟貧。拍攝時正值炎熱，他們穿着連體衣跑到大汗疊細汗也不介意，其中最難忘在佐敦鬧市的打劫追逐戲，阿談說：「我哋戴住面具、揸槍喺佐敦走嚟走去，都幾招搖過市，途人見到有煙唔知發生乜事，驚嚇親人，個畫面幾吸引。」阿談和林家熙（Locker）私下老友鬼鬼，所以特別有默契，更試過自行加戲，Locker說：「有次佢跳上嚟，興奮攬住佢轉圈揈，又試過同岑珈其有幾場好無厘頭眼神互望，其實唔知望乜，不過導演又照用。」

睇好金像獎對手 阿談的角色憤世嫉俗，會做出超乎常人的壞事，她笑指自己跟角色不同，隨着年紀漸長，愈能控制脾氣。阿談入圍金像獎的電影仍未上映，被指較對手輸蝕，她表示電影公司有安排業內人士先睹為快，謙稱看好每一位入圍演員，為大家入圍而開心。

而Locker笑言在片中過足戲癮：「潛在諗過做壞事，喺電子遊戲裏面會搶車打劫，現實唔會做，但做演員就可以喺戲入面作奸犯科。」Locker與COLLAR成員女友Marf經常合作拍跳舞片，自爆近日有音樂人朋友提議他出歌，但否認想做歌手。