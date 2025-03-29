林愷鈴拍咀戲快靚正 周秀娜即興玩車震 陳國邦心慌慌

藝人周秀娜與陳國邦在新劇中有「車震」激情戲，連演出經驗豐富的陳國邦也笑言拍到心都震埋，周秀娜則笑謂車輛其實沒有震，只是車外的人震動。

藝人周秀娜、陳國邦、蘇家樂、林愷鈴、何啟華、胡子彤及張文傑等前晚在觀塘apm出席新劇《三命》首映禮。周秀娜與陳國邦在劇中有感情線，更有激情「車震」戲份，連演出經驗豐富的陳國邦也笑指拍到心都震，其實因為戲中的感情來得突然，兩人一剎那衝破情感阻礙，像煙花般爆發。周秀娜則補充笑謂當時車輛其實沒有震，只是車外的人震動，製造拍攝效果。

阿Dee為胞兄買樓 同場的組合ERROR成員何啟華（阿Dee）近期被爆花逾千萬一口氣掃入兩個大埔新住宅樓盤單位，原來背後有段感人兄弟情，他笑說：「恭喜我阿哥，層樓其實係我阿哥一家大細住嘅，因為我細個能夠追夢，係因為我阿哥放棄咗佢嘅夢想，去養活屋企人，知道佢哋一家大細夢想係有自己一個家，所以佢話想買樓，我就支持佢囉。」至於細單位他則考慮放租給同事做「沉澱房」，但不會租給隊友保錡，因為怕他不交租，又自嘲是「Poor Guy」，供樓有壓力，強調並不是一炮過買樓，但目標將來自己置業成家立室時，有能力Full pay。

而新演員蘇家樂與林愷鈴同時為劇中3個故事演出，他們皆指拍攝時有不少NG，但最令林愷鈴驚訝的是兩人拍攝親熱戲，竟然能夠一次過完成。問到是否擔心要咀多次﹖她笑說：「唔驚嘅，呢個係演員嘅工作，係因為平時重要戲都要2、3Take，所以好驚訝一Take完成。」