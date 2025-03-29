中娛星動：心臟亂跳 靠食藥止痛 趙露思後遺嚴重 記憶力受損難拍戲

內地小花趙露思病愈復出拍攝的真人騷前日播出，節目中她剖白身體「軀體化」狀況，自爆心臟無原無故亂跳及周身疼痛等，食藥後又導致冇記性，以致記不到台詞，無法繼續拍戲。不過她亦因禍得福，發病後與家人關係好轉，變回真正一家人。

內地女星趙露思去年底拍攝劇集《戀人》期間病倒，證實患上憂鬱症、失語症及焦慮症，最近她逐漸康復，病後拍攝的真人騷《小小的勇氣》日前播出，節目中她走進四川省甘孜藏族自治州雅江縣的鄉村，跟留守兒童同食同住，還找來在劇集《許我耀眼》飾演其兒子的童星傅鉑涵做嘉賓。

鏡頭前趙露思毫無包袱，完全素顏不介意變「冇眉娘」，她跟孩子們分享生病前對身體狀況一無所知：「每天拍戲、拍廣告，只睡兩小時但精力充沛，完全不覺有任何問題，還一天當兩天用，但生病後覺得全錯了。」她透露身體「軀體化」，經常出現心跳過快、身體疼痛等症狀，而「軀體化」導致她思緒混亂，記憶力受損：「（心臟）會跳到120、130，就是亂沒有原因，因此無法繼續拍戲。（現在還會痛嗎？）食藥就不痛，但甚麼都記不住。（所以不能拍戲？）記不住台詞，我總是有很多這些瞬間恍惚。」

與父母修補關係 節目中，她提及自小由爺爺奶奶帶大，爺爺離世時，她無法消化情緒，說時忍不住落淚。她又透露16歲離家獨自去讀書，與父母關係疏離：「跟爸媽都不打電話，不發訊息，永遠各過各的生活，但因為這次生病，變成了一家人。」

另外，曾在劇集飾演趙露思母親的內地女星曾黎，爆出疑似在網上轉售粉絲禮物，其工作室發聲明澄清是公司某員工的個人行為，已開除對方及報案。