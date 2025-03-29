賣烤腸勁賺16億 謝霆鋒巡地盤 擴建「鋒味大樓」

謝霆鋒除了演得、唱得、煮得外，做生意一樣耍家，日前他在內地舉行自家品牌「鋒味派4周年慶典」活動，西裝骨骨的他上台時相當有型，之後即席示範煎餡餅及整薄餅等。他於台上表示想做一個百年品牌，希望創造更多，最後型爆拋下一句：「對美食，我們都不讓步。」全場掌聲如雷。

拍戲必食餐蛋治

席間，司儀宣布品牌中的爆汁烤腸累計銷售額達15億元人民幣（約16億港元），連續3年成為全國銷量第一，問到霆鋒最初以甚麼標準來研發產品？他說：「有很多的產品還是有一些情意結或小故事，好像午餐肉及烤腸，在香港茶餐廳肯定是吃得最多的，茶餐廳有餐蛋治，另一個是餐腸麵。對於一個香港的電影人來說，餐蛋治更加是一個標記，因為它很方便，沒有湯湯水水，它不需要筷子，基本上吃完就可以開工，但是也是因為這麼根深柢固，我們從小吃到大，很多時候拿着那個肉，我在看裏面的時候，哼！到底裏面是甚麼鬼？從來也沒有人告訴你，今天我們的配料表就清清楚楚告訴大家。」其實早於品牌創立初期，他只用了3個月時間，單月銷售額已突破千萬元人民幣，發展至第9個月，商品交易總額更破億，「鋒味派」成立第3年，銷售額已突破10億元人民幣（約10.7億港元），賺到開巷。