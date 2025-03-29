娛樂

李元玲晒水着搶閘派福利

馬來西亞「鋼琴女神」李元玲身材火辣，日前她分享性感水着Look美照，搶先與粉絲迎接夏日。相中的她以黑色比堅尼上陣，中門大開騷盡東西半球，再加上小蠻腰和美腿，火辣畫面令網民睇到熱血沸騰。而她之所以擁有如此弗爆身材，全賴生活節制，作為健身狂人的她，多年來一直努力不懈，難怪能操出魔鬼身材！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者