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李元玲晒水着搶閘派福利
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲身材火辣，日前她分享性感水着Look美照，搶先與粉絲迎接夏日。相中的她以黑色比堅尼上陣，中門大開騷盡東西半球，再加上小蠻腰和美腿，火辣畫面令網民睇到熱血沸騰。而她之所以擁有如此弗爆身材，全賴生活節制，作為健身狂人的她，多年來一直努力不懈，難怪能操出魔鬼身材！
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