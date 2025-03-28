英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
6:30 （續）金融概要
7:00 新造電視
7:15 （續）新造電視
7:30 NBC世界新聞
7:45 （續）NBC世界新聞
8:00 金融概要
8:30 （續）金融概要
9:00 金融行情
9:15 交易直播室
9:30 金融行情
9:40 （續）金融行情
9:50 財經快訊
10:00 金融行情
10:15 （續）金融行情
10:25 國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
3:00 （續）國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2025（直播）
9:05 七點半新聞報道
9:15 （續）七點半新聞報道
9:30 財經消息
9:35 盜墓迷城2（PG）
11:00 （續）盜墓迷城2（PG）
12:10 晚間新聞
12:20 （續）晚間新聞
12:30 賽馬預測（馬會）
12:45 （續）賽馬預測（馬會）
1:00 中國24小時
1:20 （續）中國24小時
1:45 金融概要
1:55 （續）金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
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SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：