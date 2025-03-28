娛樂

Dua Lipa澳洲巡迴放「峰」

英國女歌手Dua Lipa上周於澳洲墨爾本完成《Radical Optimism巡迴演唱會》共5場騷後，準備轉戰悉尼站。她前日於社交網上載穿上紅藍色比堅尼的照片，向鏡頭送上飛吻，大晒火辣身材，留言：「由悉尼送上嘅吻，我着住最喜愛嘅Radical Optimism比堅尼。」
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