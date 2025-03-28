揭未成年交往鐵證 金秀賢調情對話曝光 誘金賽綸同床

韓國已故女星金賽綸的遺屬早前大爆男星金秀賢於女方未成年時開始拍拖，因男方一直未有道歉，遺屬昨日召開記者會，公開兩人於2016年的對話內容，大爆金秀賢曾要求錫錫和想抱住女方睡覺，而當時金賽綸年僅15歲！

金賽綸的遺屬透過影片頻道「橫豎研究所」，本月10日爆料指金秀賢曾於2015年11月、即金賽綸未成年時開始交往6年，事件發酵逾半個月，遺屬昨日終於召開記者會，公開證明金秀賢於金賽綸未成年時交往的證據。記者會由代表律師夫智錫做代表出席，夫智錫指由於遺屬現時處於極度不安的狀態，故未能現身。

記者會上，律師公開金秀賢與金賽綸於2016年6月的聊天紀錄，可見金賽綸說「啜啜」和發出親吻符號，隔空錫錫金秀賢，金秀賢回覆：「如果之後實際地錫我就好了。」金賽綸又發短訊叫他起床：「你怎麼也不起床。」金秀賢表示：「就算你錫我也不知道。」金賽綸回覆：「就算錫了幾多次都不知道。」金秀賢問到：「我甚麼時候才能抱着你睡覺呢？那麼我便會睡得好甜。」金賽綸表示：「這個我可以批准。」而當時她年僅15歲。

身邊人揭一腳踏幾船 金賽綸因醉駕而欠下違約金，當時由金秀賢的事務所Gold Medalist代為支付，事務所去年3月突然發出追討370萬港元賠償金的還款通知書，夫智錫公開金賽綸當時與友人的對話紀錄，可見她因為被追債而承受極大壓力，更說：「這等同叫我去死。」夫智錫公開金賽綸當時自殘手腕的照片以及當時未能交給金秀賢的親筆信，可見金賽綸在信中指金秀賢是自己談了5至6年戀愛的初戀，並為去年突然在社交網限時動態公開雙方合照致歉，希望可與金秀賢解開誤會。記者問到假如金秀賢在對話紀錄公開後，仍堅稱當時並非與金賽綸拍拖，會有何回應？夫智錫說：「那就是性罪行吧，如果連這樣也不是拍拖。」他稱遺屬只希望金秀賢公開道歉。

另外，金賽綸的友人A某前日在「橫豎研究所」公開錄音，A某稱金秀賢與金賽綸拍拖時一腳踏幾船：「她（金賽綸）在6年間為了守住王妃、王后的位置，真的很辛苦，妾侍太多了，因為約定了結婚才捱過去。」對話中提到有兩名女藝人是「妾侍」，雖然錄音中沒有公開女藝人的身份，但網民猜測兩人是女團出身的演員。