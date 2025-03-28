暢所欲玄：地舖大門如何開（理氣中篇）

書云：明得零神與正神，直上青雲路。地舖或別墅的大門，理氣好多方法，現在介紹零正之法來開大門。

零正之法是玄空六法中的金龍之法。零正是一對陰陽，零正是一對動靜，零神為陽為動，正神為陰為靜。

零正是玄空風水，就是根據元運來定零正，是以先天八卦的陰陽配洛書數定零正。現行下元九運二十年，先天八卦之四個陰卦配數為1、2、3、4，在九運為零神為動，先天八卦之四個陽卦配數為6、7、8、9，在九運為正神為靜。

零神為動，有利設置大門之動象，分別在正北、正東、東南、西南。正神為靜，不利設置大門之靜坐，分別在正西、正南、東北、西北。

坐北向南，左右東南或西南都是零神，坐西南向東北，左右都有利設大門。當坐南向北，坐東北向西南，左右為正神，則大門設於中間為吉，左右不利。

所以零正之法設大門，有兩坐向可開左右門，有兩坐向只可開中間之門。有四坐向只可開設左或右之大門。接上回的理氣上篇，河圖洛書之生成數來設大門，則必須開設左或右門，而不可開中間門。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅