歌手林智樂昨日現身新城電台宣傳新歌《發夢的練習曲》。他表示新歌融入了少量電子舞曲元素，與以往的慢歌風格截然不同，節奏感更強烈。他希望未來能嘗試更多不同風格的音樂，特別是暗黑風格，同時也會繼續創作自己擅長和喜歡的抒情歌。