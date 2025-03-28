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林智樂挑戰電子舞曲
歌手林智樂昨日現身新城電台宣傳新歌《發夢的練習曲》。他表示新歌融入了少量電子舞曲元素，與以往的慢歌風格截然不同，節奏感更強烈。他希望未來能嘗試更多不同風格的音樂，特別是暗黑風格，同時也會繼續創作自己擅長和喜歡的抒情歌。
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