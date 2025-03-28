紅館騷聽男友指揮 鄧麗欣未夠喉 目標搞巡唱

藝人鄧麗欣（Stephy）與Amanda S.昨日出席活動，剛完成人生首個紅館騷的Stephy，笑言跟很多歌迷一樣，仍沉醉在演唱會中，現時每日忙於揀選演唱會的照片跟大家分享。她坦言不夠喉，希望可以開Part 2，甚至搞巡唱。問到男友對她的演出有何評語？她甜絲絲表示：「佢興奮過我，話一場好過一場，佢仲做埋工作人員，幫我安排朋友影合照。（完騷嫁得？）人生仲有好多嘢要追尋，紅館騷未係終極目標。」

談不和舊聞心灰 談到組合Cookies成員傅穎（現名傅寶誼，Theresa）未有在其演唱會現身，事後有網民重提兩人當年不和，全因另一成員區文詩挑撥離間，Theresa亦曾開直播回應事件，Stephy對此表示：「大家唔好再用呢啲字眼，都過咗20年，大家都大個，唔好再將呢啲傳聞發酵。」她坦言知道有不少人留言攻擊區文詩，雖然知道對方看得開不會在意，但自己卻因此事而不快。

同場的Amanda S.向來有做甜品生意，她透露有意重開實體店，但租金壓力是最大考慮因素，又指近日正拍攝電視節目，但暫時未能透露詳情。

Amanda S.認為開舖最重要考慮租金問題。