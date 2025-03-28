娛樂

樂宜逼爆背心仔

樂宜以緊身背心大晒玲瓏曲線。 樂宜以緊身背心大晒玲瓏曲線。
樂宜以緊身背心大晒玲瓏曲線。
出名身材火辣的「DJ女神」樂宜，向來大方騷Quali，近日她偕好友參加潮流文化活動，事後在網上分享靚相。身穿短身吊帶小背心的她，34C澎湃上圍險破衫而出，加上零贅肉纖腰，逼爆感十足，她還「火上加油」單眼放電，令網民暈大浪！
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者