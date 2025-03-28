出名身材火辣的「DJ女神」樂宜，向來大方騷Quali，近日她偕好友參加潮流文化活動，事後在網上分享靚相。身穿短身吊帶小背心的她，34C澎湃上圍險破衫而出，加上零贅肉纖腰，逼爆感十足，她還「火上加油」單眼放電，令網民暈大浪！