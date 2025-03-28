獨家專訪：做OL儲彈藥再戰樂壇 文凱婷發奮𢱑Job 拒再做「聲夢下弦」

聲夢歌手文凱婷在樂壇發展不如同期參賽者，被外界冠以「聲夢下弦」之名，但她未被打沉，反而決定堅持到底，除主動「敲門」𢱑工作外，為生計更做了兩年OL，儲足彈藥出歌再戰樂壇！

文凱婷（Aeren）相隔兩年推出新歌《曖昧博弈論》，相比同期聲夢歌手，她明顯出歌量少，更被外界稱為「聲夢下弦」。她自認際遇不錯，唱歌以外，還參與劇集、綜藝及主持工作，但面對比較，負面情緒一定有，最希望撕掉「下弦」標籤：「我理解點解會咁講，但作為藝人想獨當一面，有個新代表作畀大家記得，而唔係黐住3年前嘅比賽名！」自我反省後，她決定主動出擊：「我有向監製敲門，嚟緊嘅旅遊節目都係敲門敲番嚟，我向監製自我介紹，呢個係必需，唔好怕面懵。（擔唔擔心畀人覺得你太進擊？）我只係想話畀佢哋知公司有我呢個人。」

追夢亦要顧及生活，她之前做過兼職補習及全職OL幫補生計，但去年12月已辭職，她說：「返咗兩年文職，有穩定收入又有班好同事，呢兩年我不停問自己，嚟緊十幾廿年係咪想過OL生活？我打從心底唔想，所以決定辭職。（經濟上點解決？）呢兩年儲咗啲錢，慢慢搣。」

「父女戀」獲家人支持 新歌《曖昧博奕論》講的正是Aeren的愛情觀，她自認入行前「戀愛腦」，甩拖後意志消沉，直至參加《聲夢傳奇》才重新振作。現時她跟任職歌唱導師的男友湛耀東拍拖，雖然相差17歲被指「父女戀」，但她未有介意：「溝通上唔覺差太遠，大家思想上好似，年齡問題冇擺喺心。（父母有冇意見？）冇，佢哋見過我哋相處就明點解，佢哋都好支持。」她最欣賞男友待人接物方面，因她朋友不多，從對方身上學懂與人相處之道。