韓韶禧派飛吻冧粉絲 周杰倫望啟德騷加場 編排專屬歌單

台灣天王周杰倫6月將在港開騷，一票難求，昨日他來港出席活動時，對啟德體育園這個新場館表示期待，希望可以加場讓更多歌迷入場。他又表示會問謝霆鋒和林俊傑（JJ）在同一場地開騷後的感覺，好讓他編排不一樣的歌單。

天王周杰倫今日在三亞開唱，昨日驚喜來港偕韓國女星韓韶禧出席在中環舉行的時尚活動，昨日下午6時許，逾500名粉絲逼爆活動現場等待天王來臨，場面墟冚。韓韶禧率先亮相，穿吊帶黑裙展示弗爆身材，期間不停向粉絲派飛吻和心心，惹來陣陣尖叫聲。

接着到周杰倫登場，全場立即起哄，一身全黑造型及戴黑超的他型格十足，笑容滿臉向群眾揮手，心情大靚。他將於6月27日至29日在港舉行《嘉年華世界巡迴演唱會2025–香港站》，一票難求，日前更要加推座位讓更多觀眾入場，問到會否考慮再加場？周杰倫表示：「6月演唱會非常期待，也希望更多歌迷可以聽到，對我來說如果可以加場當然很好，但是要看主辦方。前面已有謝霆鋒、JJ、五月天都會先唱，所以這個場館我很期待，可能之後會問他們唱完感覺如何，有時在不同的場館唱，會挑不一樣的歌曲，希望大家都可以很High。」

昆凌陪睇藝術展 談到演唱會服飾，周杰倫表示會以簡單輕鬆為主：「有時看一些歌手會只穿一套服裝，自己會根據主題穿。」熱愛賽車的他日前在上海出席F1賽車大賽，問他可有興趣加入賽車行列？他說：「當年做過藤原拓海，不過已經是很久以前的事，今次去賽車場只是想感受一下，我知道做賽車手是很困難的事，還是拍電影算了。」另外，他出席活動前爭取時間欣賞藝術展，在多名保安包圍下現身展館，同行還有其太太昆凌，兩人穿上情侶裝及戴上太陽眼鏡，期間周杰倫還攬着太太在展品前合照，大放閃光彈。