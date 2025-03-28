《愛．回家》掀人氣內鬥 姚焯菲創百萬點擊 呂慧儀辣舞反攻
無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》過往以「龔水CP」張景淳和呂慧儀，以及「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑這兩對最具人氣，但姚焯菲加入劇組後即帶挈無綫官網多了100萬瀏覽量，搶盡風頭，「熊家」各人即連環出招搶人氣！
「聲夢小公主」姚焯菲（Chantel）終於在《愛．回家》登場，飾演「金城安」表妹的她角色討好，「小菲象」（粉絲暱稱）讚不絕口：「呢集真係好精彩，節奏明快又好笑，Chantel啲古靈精怪表情好可愛，睇完再去myTV SUPER重溫咗十幾次。」由於有大批劇迷捧場，「Chantel姚婥菲空降熊家第一天」這段宣傳片，在無綫官網單日就創下破30萬的觀看次數，短短兩日內更在無綫社交網平台勁吸共100萬瀏覽量，受歡迎程度比起她4年前參加《聲夢傳奇》時獻唱《戀愛預告》的熱爆片更高，難怪她一現身「熊家」，無綫官網即為她連出4篇發文大肆宣傳。
林淑敏打親民牌
Chantel大受歡迎，「熊家」各人不敢怠慢，紛紛在社交網出招搶人氣。呂慧儀、滕麗名與古佩玲最近以性感低胸裝登場，齊以黑絲襪襯短裙勁歌熱舞，呂慧儀笑說：「真係冇乜幾何，睇相都好似聽到阿姐唱《熱咖啡》咁，唔係台慶都喺度勁歌熱舞氹阿爸。」至於林淑敏與許家傑近日拍外景被捕獲，網民大晒合照並配文：「爬個山竟然偶遇《愛．回家》的大小姐&送水輝。大小姐林淑敏，本人跟電視上一樣美！」林淑敏與許家傑不但與網友合照，展現親民一面，林淑敏更關注了對方的社交網帳號，相當寵粉。
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