《愛．回家》掀人氣內鬥 姚焯菲創百萬點擊 呂慧儀辣舞反攻

無綫王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》過往以「龔水CP」張景淳和呂慧儀，以及「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑這兩對最具人氣，但姚焯菲加入劇組後即帶挈無綫官網多了100萬瀏覽量，搶盡風頭，「熊家」各人即連環出招搶人氣！

「聲夢小公主」姚焯菲（Chantel）終於在《愛．回家》登場，飾演「金城安」表妹的她角色討好，「小菲象」（粉絲暱稱）讚不絕口：「呢集真係好精彩，節奏明快又好笑，Chantel啲古靈精怪表情好可愛，睇完再去myTV SUPER重溫咗十幾次。」由於有大批劇迷捧場，「Chantel姚婥菲空降熊家第一天」這段宣傳片，在無綫官網單日就創下破30萬的觀看次數，短短兩日內更在無綫社交網平台勁吸共100萬瀏覽量，受歡迎程度比起她4年前參加《聲夢傳奇》時獻唱《戀愛預告》的熱爆片更高，難怪她一現身「熊家」，無綫官網即為她連出4篇發文大肆宣傳。