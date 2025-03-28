張智霖集郵認矮仔 方力申拖太太放閃

早前因病休養的張智霖，前日偕太太袁詠儀到藝術展朝聖，期間更向兩位年輕藝術家集郵，事後自認「矮仔」，相當搞笑！至於方力申拖着新婚太太現身，狀甚甜蜜。

藝人張智霖（Chilam）早前因膽石問題到上海接受新療法，之後便放假靜養，前日他再度出動，偕太太袁詠儀（靚靚）到灣仔會展看藝術展，看來相當精神，而素顏靚靚則被網民讚靚。期間Chilam不停被市民「集郵」，而他自己亦一樣，找來兩位年輕藝術家陳朗慕及翟莫梵合照，事後在社交網開心Share，搞笑寫道：「我相信我是變矮了，要踮着腳才能平衡一些。」

張翰久別重現 同場還有不少圈中藝術愛好者朝聖，包括方力申夫婦、周杰倫夫婦、佘詩曼、張可頤、何超欣、鍾楚紅、內地小生張翰及金馬影后馬思純等，星光熠熠！上月剛宣布婚訊的方力申，偕新婚太太葉萱以一身白色情侶裝到場，當小方與朋友聊天時，葉萱識做地站在一旁等候，之後小方返回太太身邊，拖到實為她開路，非常甜蜜。

至於內地小生張翰，2022年演出自編自製內地劇《東八區的先生》時爆出性騷擾爭議，之後便消失幕前，時隔3年他再度蒲頭，早前透露因骨折正在休養，又分享3年間的生活點滴，表示過得很充實，平日會健身及下廚：「每天都在和時間賽跑，期許未來能夠成為更好的自己。」