衝出香港！張曦雯張振朗美國爭獎

無綫向來致力為本地及海外觀眾提供不少電視娛樂，藝人及節目都獲得世界各地不少肯定，今年美國「2025紐約電視電影節」將於當地時間5月22日舉行，日前公布演員及節目入圍名單，無綫獲得共6項提名，包括憑劇集《反黑英雄》提名男演員組別的張振朗及憑《企業強人》提名女演員組別的張曦雯。

張振朗年初於台慶頒獎禮首奪視帝及馬來西亞視帝兩大獎項，而張曦雯亦首奪馬來西亞視后殊榮，未知二人能否再下一城。

張振朗接受本報訪問時坦言收到消息很開心，他說：「希望今年繼續順順利利，自己都係志在參與，得唔得到獎都好，有提名已經好開心，希望今年嘅劇繼續順利，將之前攞完獎嘅好運一路keep落去。」而張曦雯亦表示提名對她來說是很大的鼓勵。

而上屆於「2024紐約電視電影節」奪得「劇本組別」金獎殊榮的《新聞女王》，台前幕後相當振奮，《新聞女王2》亦即將開拍，主角「Man姐」佘詩曼昨日於社交平台限時動態貼出多集劇本的照片，每本都貼上不少記事貼，可見她非常努力做足功課。