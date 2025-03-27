再戰樂壇即惹官非 Lady GaGa被控抄襲 新碟隨時要改名

美國一間著名滑浪用品公司Lost International日前入稟法院控告GaGa的新碟Logo侵犯版權。公司指GaGa的新碟Logo基本上與他們品牌的Logo一模一樣，他們表示自2015年開始註冊了「Mayhem」這個名字，而他們把這個特別設計的Logo印在滑浪板與衣物上已超過10年，並批評GaGa的新碟Logo沒有經過他們同意之下，照抄他們公司的設計。而他們事前亦已通知了GaGa叫她停止推出以此Logo製作的產品，但遭拒絕。現時他們入稟阻止GaGa繼續用此Logo，並希望她賠償損失，若然GaGa敗訴，分分鐘要更改新碟名字。