再戰樂壇即惹官非 Lady GaGa被控抄襲 新碟隨時要改名
美國百變天后Lady GaGa去年主演的DC話題作《小丑：雙瘋》（Joker Folie a Deux）口碑票房皆徹底失敗，GaGa今年疊埋心水再戰樂壇，推出新專輯《Mayhem》之餘亦宣布舉辦全球巡唱。不過最近她惹上官非，新碟名字Logo涉嫌抄襲。
美國一間著名滑浪用品公司Lost International日前入稟法院控告GaGa的新碟Logo侵犯版權。公司指GaGa的新碟Logo基本上與他們品牌的Logo一模一樣，他們表示自2015年開始註冊了「Mayhem」這個名字，而他們把這個特別設計的Logo印在滑浪板與衣物上已超過10年，並批評GaGa的新碟Logo沒有經過他們同意之下，照抄他們公司的設計。而他們事前亦已通知了GaGa叫她停止推出以此Logo製作的產品，但遭拒絕。現時他們入稟阻止GaGa繼續用此Logo，並希望她賠償損失，若然GaGa敗訴，分分鐘要更改新碟名字。
新加坡騷掀炒飛潮
另一方面，全面重返樂壇的GaGa上星期正式宣布今年5月18日將到新加坡舉行4場騷，這是她巡唱當中唯一的亞洲站。門票於上周開始預售，開賣即吸引過百萬人上網搶購並出現炒賣潮，VIP套票由1,348新加坡元（約7,864港元）被炒至3萬新加坡元（約17.5萬港元）。而新加坡執法部門日前發通告促請公眾慎防與GaGa演唱會門票有關的詐騙，提議歌迷要通過3大官方平台購票。據當地執法部門指，去年另一樂壇天后Taylor Swift到新加坡開騷時接獲至少1,050宗相關的詐騙案，受害者累計損失逾65.8萬新加坡元（約382.8萬港元）。
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