暢所欲玄：提升考試運方法

DSE殺到，考生有壓力之餘，家長們都好憂心。其實讀書要靠自己努力之餘，玄學風水都幫到手，例如擺「文昌筆」在「四綠文曲星」坐落的正西位置，可幫助考生頭腦清晰，提升正能量，帶來好運。文昌筆利於讀書、功名及事業，而「文昌星」作為古代狀元的象徵，專助學習，對正在求學階段的學子而言，顯得格外重要。

「文昌塔」也是常用的風水擺設，又稱文風塔、文峰塔、文筆塔，同樣有利於學業、功名和事業。將文昌塔擺放在文昌位，可以提升個人的思維敏捷度。另外，各位家長在DSE前一個月或一星期，帶同子女去拜拜文昌帝君，點盞「文昌燈」祈福，可得到神明照耀。

家居的文昌位布局亦不容忽視。必須保持整潔，切勿堆放雜物或垃圾。文昌位乾淨整齊，自然運氣亨通，答題時也能得心應手。

最後，書桌的擺放位置也有一定學問。即使書桌放在文昌位，仍需注意以下事項：首先，書桌不宜正對窗口，以免窗外的景物分散注意力；其次，書桌不可放置在橫樑下方，以免造成「橫樑壓頂」的壓迫感，導致考試緊張，影響發揮；最後，書桌前方和桌面上不宜放置鏡子，以免令人分心，影響學習效率和運程。祝各位考生心想事成！

堪輿學家陳定幫師傅