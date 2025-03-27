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JW擲千金買拖鞋
歌手王灝兒（JW）去年宣布與富二代男友葉韋彤分手，隨後以首置身份擲近千萬在渣甸山豪宅區置業，繼續富貴生活。她近月開始在豪宅拍片，最近就開箱展示兩雙名牌拖鞋，分別價值120美元（約932港元）及70美元（約544港元）。片中可見豪宅樓底超高，飯廳放有巨型畫作做裝飾，客廳亦相當寬敞。
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