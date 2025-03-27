陷低潮曾自我質疑 衛詩雅受劉青雲激勵 重拾信心

憑英皇電影《破．地獄》6度封后的衛詩雅，日前為繽FUN星網節目《#娛樂Hashtag》擔任嘉賓，分享入行17年來的高低起跌，她直言陷低潮時曾質疑自己，但從未想過放棄電影，又因前輩劉青雲的一句讚美，令她重拾信心！

藝人衛詩雅（Michelle）在節目中講到自己拍過逾40部電影，坦言《破．地獄》不論在拍攝過程，或之後和觀眾分享時，均令她有很多深刻的經歷及感受，並提到有一位婆婆因為電影的緣故，從而放棄輕生念頭！

Michelle憑《破》片，迎來演藝路上的高光時刻，但回首過去，她直言曾經質疑過自己，幸拍攝電影《暴瘋語》時，獲影帝劉青雲向導演稱讚：「呢個女仔好好戲。」令她重拾信心！而她更以「唔好見到希望先去堅持，你堅持咗就會見到希望」作為人生格言。

雖然於《破》片中，她與許冠文因不懂表達而錯過，但原來現實生活中，Michelle與家人時常把愛掛在嘴邊，又提到有次與父母到日本旅遊，哽咽道：「當日落雪，好似好浪漫，我就想喺後面影低佢哋手拖手嘅畫面，但見到佢哋嘅背影，突然之間覺得佢哋好似老咗，所以要好好珍惜。」

拍床戲要問老公 此外，剛結婚成為人妻的Michelle自言不是很着重儀式感，所以不着急與老公度蜜月：「你有心10年後都可以去。」又直言不會拒拍愛情小品，但唯獨一事，必定會先問老公意見：「有一啲場口係床上戲，或一啲裸露嘅鏡頭，我就一定會先問佢意見，因為呢個會直接影響到佢嘅感受，我要先尊重佢。」