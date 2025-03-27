娛樂

李嘉慧晒腿現身 氣質冇得輸

快將「入五」的李嘉慧（左三），身形和顏值依然保持在高水平。 快將「入五」的李嘉慧（左三），身形和顏值依然保持在高水平。
快將「入五」的李嘉慧（左三），身形和顏值依然保持在高水平。
現年49歲的前港姐亞軍及最上鏡小姐李嘉慧，出道後轉戰模特兒界，2005年下嫁馬來西亞富商後便息影，專心做少奶奶。近日高海寧貼出在馬場拉頭馬的照片，李嘉慧與老公任偉成都有現身，據知二人並非馬主。相中見李嘉慧穿上西裝褸及短裙，露出一雙大長腿，化淡妝的她氣質仍然出眾，絕對不輸同場的高海寧及胡定欣。
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