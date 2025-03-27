廣告女王 也要投降 林明禎難頂貴租 搬離「發迹屋」

馬來西亞女神林明禎近年於香港走紅，名成利就之下，月花3萬在港租屋依然面不改容，不過隨着人氣下滑及本港住宅租金持續高企，有「廣告女王」之稱的她也「頂唔住」，已低調地遷出香港的「發迹屋」。

現年34歲的「宅男女神」林明禎因樣靚身材正，甫由馬來西亞到香港發展即大受歡迎，短短5年時間工作不斷，曾有6部電影上映，及至少10個廣告在手，火速成為新一代「廣告女王」，有閒錢錄音過歌星癮外，留港工作期間更以月租3.4萬元，入住位於上環皇后大道西一個實用面積約428平方呎、2房連200平方呎平台的單位，實行「對自己好啲」。

不過所謂花無百日紅，自她和MIRROR成員Edan傳出「姊弟戀」緋聞，引發脫粉潮外，又鬧出電影失場風波，再被封為「大話禎」，女神形象大打折扣，受負評影響下，其曝光率及工作量明顯減少，考慮到在港的收入減少，大部分時間只是留守在台灣及馬來西亞，兼且本港住宅租金持續高企，據市場消息透露，她已搬離該單位，而業主將租金提升13%，成功以更高價格租出。有網民調侃指明禎貴為「曾經的廣告女王」，面對本港昂貴租金也大呼吃不消。

Edan積極搵銀 未知是否因明禎市場價值下滑，故其緋聞男友Edan就變得更積極搵銀，昨日他在社交網擔任模特兒，發放其自家服裝品牌穿搭吸客，有粉絲亦在機場拍片直擊他準備上機出外公幹，似乎為了準備豐厚老婆本，幾辛苦都在所不計。