做《造星VI》導師揀蟀 遇騎呢參賽者 李幸倪嚇親

歌星李幸倪（Gin Lee）為選秀節目《全民造星VI》擔任導師，近日由早到晚進行海選面試的她，自言被千奇百趣的參賽者嚇親，坦言今次做導師有一定壓力，除了着重學員歌藝、表演，也會訓練心理質素。

新一季選秀節目《全民造星VI》昨日於調景嶺舉行記者會，公布導師由李幸倪（Gin Lee）和梁祖堯擔任，黃慧君（花姐）擔任總顧問，音樂顧問則由徐浩出任。近日海選約有千多人報名，從中選出99位參賽者。大會安排部分參賽者見傳媒，包括兩位中五學生、16歲的陳曉希和17歲的楊皓軒；去年參加《造星V》未能入圍的張緯麟再亮相，身材健碩的他是自由身演員，參與過劇集、節目拍攝，上鏡較有優勢，透露為今次比賽有練唱和跳舞，希望能打入99強；由加拿大回港參賽的畢志傑本身是舞蹈員，事前集中努力寫拼音，記熟廣東話歌詞。

花姐講到邀請Gin Lee擔任導師的原因：「過去幾屆都有人提出搵Gin Lee但都畀我否決，以前覺得佢好悶，但認識之後覺得佢有可愛嘅一面，同埋有能力教好學生。」Gin Lee指今次做導師有一定壓力，而海選最初兩日，也被千奇百趣的參賽者嚇親，不少人既不會唱歌又不懂跳舞，根本不知自己來做甚麼，又指選秀過程中與花姐有出現分歧。她說：「唱歌技術好緊要，要有實力，心理質素訓練都好緊要。」

梁祖堯透露特別要求只擔任導師，不會掌握生殺大權淘汰學生，Gin Lee則預告一定會爆喊，又覺得與在《聲夢傳奇》擔任導師形式不同，但經驗上有幫助。

MIRROR係無可取代 花姐笑言會改鬧人風格，但隨即被徐浩踢爆海選時鬧人令大家大吃一驚。問到可有參賽者有男團MIRROR的潛質，她笑言MIRROR是無人能代替，但有參賽者令她想到19歲時的陳卓賢，又指海選時也踢走了兩位靚仔，因覺得他們性格不合。