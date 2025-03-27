娛圈單打：億萬千金貪便宜 其實亦算夠貼地

香港人熱愛旅行，各大航空公司為咗爭客，不時聯同大小平台推出平價機票優惠，吸引消費者瘋搶。嗱，大家都係打工仔，慳得一蚊得一蚊，機票梗係愈平愈好。之不過，估唔到「億萬千金」梁兆楹（Shirley）都會因為貪平而墮入騙局啫。

老公「億萬駙馬」伍富橋早前發文，披露愛妻受騙經過，警惕世人小心上當。是咁的，Shirley近日賦閒在家，不停碌手機，畀佢睇到一個平價機票廣告，9,500蚊一套商務艙機票，抵到爛。億萬千金不虞有詐，過數購買4套，涉款38,000蚊。結果等了又等，機票等唔到，只係等了個寂寞。

咁不幸嘅經歷，大家都唔希望遇到，Shirley都預咗追唔番啲錢，當係買個教訓，亦提醒網民便宜莫貪。難得佢哋兩公婆咁睇得開，化負面為正面，希望執法部門見狀會做嘢啦。話時話，經此一役先至知道，原來億萬千金都幾貼地喎，一樣會搶平價機票，同你我冇咩分別。咁當然，人家搶嘅係商務艙，我哋搶嘅係經濟艙，始終都有唔同嘅，嘻嘻。

正所謂憎人富貴厭人貧，呢兩公婆愛得高調，加上男女雙方身家懸殊，一直備受網民談論。口痕友甚至譏刺伍富橋食軟飯，搞到Shirley曾發火撰文護夫，霸氣揚言「佢×得落佢本事」，口痕友只好悻悻然收聲。從此亦睇得出，Shirley真係好愛錫老公。

講番今次詐騙事件，其實只係冰山一角，今時今日香港淪為詐騙之都，乜都有得呃，大家真係要小心啲。都係嗰句啦，世界上冇咁大隻蛤乸隨街跳，咪見到少少甜頭，就伸條頸畀人鋸吖。