「搞笑擔當」去到盡 張振朗放腳入口 挑戰柔軟極限

藝人張振朗於新劇中除了要應付連場動作場口外，更要兼任「搞笑擔當」，用腳持叉吃意粉及夾提子放入口，挑戰人體柔軟極限，笑言沒想到平時為拍動作戲預早拉筋可大派用場。

視帝陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇等主演的無綫劇集《奪命提示》正在熱播，收視高開，口碑亦相當不俗，演員搏命瞓身演出，雖然劇中個案一個比一個緊張，但亦滲入不少搞笑元素，而主力「搞笑擔當」就落在振朗身上。劇組昨日發布最新預告宣傳照中，振朗除了做盡滑稽表情包、用口「轉筆」外，更分別用腳持叉食意粉及用腳夾提子放入口，充滿喜感！

振朗接受TVB.COM訪問時，笑言沒想過原本打算用作應付動作場面的拉筋，最後竟大派用場用來搞笑：「我真係估唔到㗎，拍呢套嘢係拉筋拉得好勁嘅，開頭拍動作場口時，每次差唔多早45分鐘到現場拉筋，無非係想保護自己唔好受傷。跟住最後直頭唔需要再拉，因為啲筋已經鬆咗好多。」還提及用腳餵食的戲，全因監製Jazz（文偉鴻）的一句座右銘而決定豁出去，振朗說：「我將隻腳擺晒入口其實係Jazz嘅提議，佢話你食就食埋佢啦，有句佢嘅說話我好鍾意：『一係唔好做，要做就做盡佢！』」其實拍搞笑得一下㗎咋，你能夠做到就好笑，做第二次可能已經冇咁好笑，所以點去控制嗰個Moment係好重要。」

瘋狂追車索晒氣 問到最難忘的動作場面，振朗表示是他為拯救劉穎鏇而起勢跑追車的一場，他直言拍得相當辛苦，但十分喜歡：「我記得嗰時部車開到好快，我就係咁瘋狂追住嚟跑，係用盡全力咁跑咗好多好多次，跑到索晒氣。」