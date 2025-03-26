落難男神 取消赴台 金賽綸舊愛突發聲 為金秀賢喊冤

已故女星金賽綸前男友昨日發聲，為男星金秀賢呼冤，直指金賽綸之死與金秀賢無關，而是因她生前遭家人漠視，加上被年初結婚的丈夫家暴才走上絕路，不過金秀賢因爭議未平息，昨日宣布取消訪台。

韓星金賽綸於上月16日、金秀賢37歲生辰當天自殺離世，之後驚爆雙方曾秘戀6年，金秀賢則承認是在女方成年後曾交往約1年，但女方遺屬質疑是金秀賢一方催促女兒償還7億韓圜（約370萬港元）賠償金導致她尋死。記者出身的網紅李振浩早前大爆金賽綸於年初在美國結婚，昨日有韓媒公開聲稱是金賽綸前男友K某的訪問內容，他指金賽綸之死與金秀賢及賠償金無關，反而因家人冷血及丈夫A某家暴而痛苦度日。

斥遺屬人死後才賣親情 前男友K某指金賽綸曾向他透露與年初在美國結婚的A某相識經過，是於去年11月開始交往，當時她無處可依，太寂寞才會移情別戀，但隨後卻遭A某威脅要公開聊天內容及照片，她因太害怕才下嫁。金賽綸婚後遭A某家暴，遂再次聯絡K某，其夫得悉後便搶走其手機、進行監視，又入侵其社交網。K某公開金賽綸轉發給他的A某短訊截圖：「既然結婚了，就不要再聯絡其他男人，像狗一樣過日子吧！」K某於今年1月15日收到金賽綸的短訊，透露一直捱罵捱打，期間她因精神崩潰而多次自殘及企圖自殺，K某還公開她頸部自殘的傷痕照。

K某又透露金賽綸因家人漠不關心感到痛苦萬分，去年11月企圖割脈自殺，導致手腕韌帶斷裂，需接受手術，家人接到通知後也沒人到醫院，醫藥費由當時事務所支付，K某則一直陪伴她至出院，當時送她返家，見到金母與友人用餐，令她非常傷心。K某直斥遺屬在死者生前不聞不問，連女兒結婚也不知情，但在她死後卻翻出多年前與知名演員的戀情，懷疑另有所圖。他又謂雖未見過金秀賢，但見對方因人氣慘成箭靶，替他感不值。K某附上蓋有指印、身份證號碼及日期為昨日（25日）的確認書，證明所言非虛，他又公開金賽綸在醫院治療時的錄音作憑證，當時金賽綸寧願拜託友人代墊約2.6萬港元手術費，也拒絕聯絡家人，可見她當時孤立無援。

結婚證書曝光 丈夫否認家暴 至於在美國的丈夫A某昨日公開結婚證書，指自己今年1月12日與金賽綸結婚，但否認曾向她施暴，他聲稱兩人由拍拖到結婚只見過4次面，又指金賽綸當時有服用避孕藥，故不可能存在曾經懷孕及墮胎的事。

此外，金秀賢原定本月30日參加台灣「高雄櫻花季」音樂節，高雄市長陳其邁昨日受訪呼籲主辦方慎重考慮是否堅持邀他訪台，一直堅稱金秀賢將如常訪台參加活動的主辦方，昨午終改口，證實金秀賢不訪台的消息。至於早前否認曾介入金秀賢與金賽綸戀情的女星徐睿知，近日以短髮Look為服飾品牌拍攝寫真。