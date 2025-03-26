吳克群忘詞 剝衫耍冧

台灣歌手吳克群近日在內地武漢舉行演唱會，獻唱新歌期間突然忘記歌詞，急忙看提詞機，怎料是錯誤歌詞，令他忍不住在台上崩潰！他向全場粉絲道歉，更不惜脫衣服「換取」重唱機會，被讚真誠。事後他再於社交網道歉，希望粉絲持續對他進行監督，又上載在現場即興改編歌曲的影片，承諾不會再忘詞。