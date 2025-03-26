Winka長洲拍拖放閃

女團COLLAR成員Winka自獲二胡演奏家、曾為兩部《哪吒》電影做配樂的朱芸編公開認愛後，心情自然好，日前更在社交網放閃！她上載到長洲遊玩的照片，一身低胸小背心的她沿途自拍打卡，但實情並非獨遊，因其中一張相是男子在日落下的黑影，分享與男友拍拖的甜蜜足迹，網民紛紛大讚好Sweet！