獨家訪問：李蘊直認離婚兩年 𢱑Job自力更生

藝人李蘊2015年下嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，並誕下一子一女，去年她突然全面復出，原來是有內情！昨日傳出她婚姻亮紅燈，出席活動後乘的士返回娘家的公屋單位。

昨日她接受本報獨家訪問，直認已離婚兩年：「係離婚，不過唔講詳情喇！有法律嘢，好麻煩，不過唔使擔心我。」問到結婚8年、跨過「7年之癢」仍分開，是否可惜？她說：「每個人都有開心同唔開心嘅時候，跨過就好！（有冇喊？）時間係最好嘅解藥，人要向前看，呢排見到咁多無常嘅事，珍惜每一日活着，人總需要勇敢生存。」

問離婚是否與「第三者」有關？她說：「關於原因嘅所有嘢都唔可以回應。（朋友知唔知你離婚？）身邊朋友都知，不過都幫我保守秘密，始終家事一向低調。（同前夫再見亦是朋友？）爸爸、媽媽嘅角色係永遠嘅。」她表示現時要自力更生，希望有更多工作機會：「好期待有機會拍戲同唱歌，一直Keep住做直播，收入唔穩定，但都可以養活自己，嚟緊我會同人合作拍片，講吓愛情話題。」

返港住公屋 有指她已搬返香港公屋陪媽咪住，她表示一直香港、廣州兩邊走，笑說：「返香港梗係住屋企㗎！冇理由有屋企唔返，住酒店㗎嘛！香港有嘢做就返嚟囉！（長駐香港？）暫時唔會，香港租金貴，不過得閒都會返嚟搵朋友玩。」

近日她飛往美國三藩市欣賞閨蜜鄧紫棋的巡唱，在社交網意有所指說：「地球另一邊，到此一遊，開開眼界，無論在哪裏，總有最好的歌聲陪伴着，走過每一段路，So Proud of You，正能量滿滿！」