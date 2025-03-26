摸Pet Pet：得「寵」悟人生 關楓馨無懼心碎 做五星級狗奴

藝人關楓馨家中養了5隻狗狗，年紀最輕的是標準貴婦狗Kewpie，她笑指愛犬玩樂時最有毅力。先後養過17隻狗狗的她認為每次面對生離死別難免傷心，但亦是人生一課，認為養狗開心遠多於悲傷，與每隻愛犬都是獨一無二的美麗幸福關係。

關楓馨家中有4隻大型犬及一隻狗仔，相當熱鬧。受訪當天，她帶了兩歲大的標準貴婦狗（Standard Poodle）Kewpie去啟德玩樂，Kewpie雖然體形龐大，站起來更幾乎撲到主人的肩膊，但相當聽話乖巧，見到其他狗狗也不會貪玩失控、亂跑亂竄。

領養顯愛心 楓馨相當疼錫5隻愛犬，但絕不偏心，她笑說：「Kewpie最細、最貪玩，同佢玩搵波幾個鐘都唔夠，最激氣係佢出去見到其他狗狗就唔敢交流，甚至驚到自己走開，好彩屋企其他狗狗又冇恰佢。」她透露家中狗狗都是領養回來，直指有不少人棄養寵物，想盡力幫助牠們。

從小到大都有養狗的她，至今共養過17隻狗，雖然經歷過多次生離死別，但認為養狗是開心遠多於悲傷：「養狗狗永遠都係開心嘅，佢哋好似屋企人咁，你知道佢鍾意、唔鍾意啲乜，知道佢點諗，好熟悉佢。雖然每次同狗狗生離死別好艱難，每次狗狗唔喺度都好唔開心，但呢啲都係人生課題。」

她鼓勵主人面對寵物離開時要保持正面想法：「我都喊過唔知幾多次，會用同一番說話安慰自己同埋有狗狗離開嘅朋友，我哋都曾經畀一個好好嘅屋企佢，盡能力畀佢食得最好、住得最好，狗狗走咗唔開心係因為我哋感情深厚，所以應該要感恩有過呢段感情。」