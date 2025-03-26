與張馳豪拍MV「打得火熱」 陳楨怡唔使埋身 幻想成真

張馳豪與陳楨怡合作拍攝新歌MV，張馳豪化身勇士騎上巨龍拯救公主，在MV中咀嘴兼貼胸對望，相當浪漫，但實情通通都是AI科技，兩人只在綠布幕分開拍攝，全程沒碰過面，陳楨怡就覺得效果夢幻又不可思議。

歌手張馳豪（Aska）為無綫外購劇《大奉打更人》唱主題曲《劇本殺》，與陳楨怡為主題曲拍攝MV。為給觀眾新鮮感，MV破天荒用上九成AI製作，內容天馬行空，兩人先在圖書館相遇，之後齊齊進入打機世界，Aska化身中古「猛男戰士」騎上巨龍對抗怪獸，勇救「仙氣公主」陳楨怡，終於抱得美人歸，情深接吻。最後齊齊乘坐巨龍穿越時空，返回現實深情對望，相當浪漫。

MV以AI新科技製作，Aska與陳楨怡要在綠布幕前靠想像力，擺出各種導演要求的動作以收集兩人五官、表情等等數據，用作後期製作。Aska接受訪問時透露拍攝了近6小時：「要從8個唔同嘅角度拍攝硬照，要做好多唔同嘅表情同埋動作，例如拎劍、跌落水嘅動作咁，好考想像力，對演戲都有幫助。」

深情對望 難度十足 首次參與MV製作的陳楨怡便碰上嶄新的拍攝技術，覺得精彩刺激，效果逼真及夢幻。MV中她與Aska有親熱鏡頭，令她覺得最不可思議的便是雙方根本沒有同場，最後一幕的深情對望更有一定難度：「嗰幕我要一路對住個Mon，然後靠想像去就番個角度，拍嗰陣成隊crew都有笑，有時唔覺意挨得太近，出嚟嘅效果就變到好似靈魂出竅咁。」