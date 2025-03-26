3月26日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月26日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
白鹿披嫁衣做公主
白鹿晒婚照，與歐豪「修成正果」。
內地女星白鹿終於披嫁衣！她在社交網公開多張婚照，身穿露肩婚紗大晒美麗鎖骨，又戴上冠冕，十足小公主，她寫道：「如果你幸福的話，我會比你先落淚。」原來她是宣傳新劇《北上》，劇中她登上郵輪舉行婚禮，非常浪漫。另外，她又與男主角歐豪在橋上告白兼深情一吻，細膩演繹出兩人從小到大的感情，惹起觀眾共鳴。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250326-0326_00282_014/白鹿披嫁衣做公主
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc