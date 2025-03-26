內地女星白鹿終於披嫁衣！她在社交網公開多張婚照，身穿露肩婚紗大晒美麗鎖骨，又戴上冠冕，十足小公主，她寫道：「如果你幸福的話，我會比你先落淚。」原來她是宣傳新劇《北上》，劇中她登上郵輪舉行婚禮，非常浪漫。另外，她又與男主角歐豪在橋上告白兼深情一吻，細膩演繹出兩人從小到大的感情，惹起觀眾共鳴。