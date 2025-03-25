事務所稱不知情 如期來港鞠躬道別 NewJeans宣布暫停活動

韓團NewJeans與事務所爆合約糾紛後，早前被法院判決不能私自活動，但前日仍強行以新團名「NJZ」來港演出音樂騷。5女表演新歌後，突然宣布暫停活動，震驚樂迷！

韓團NewJeans去年11月向ADOR事務所及母公司HYBE單方面宣布合約無效，ADOR其後向法院提出禁止她們私自進行活動，組合於上周六訪港前，被法院判決不能私自活動，但她們仍以新團名「NJZ」如期演出前晚在香港舉行的音樂騷。

5女表演新歌《PIT STOP》後投下「震撼彈」，突然宣布暫別樂壇：「這應該是近期最後一次舞台，我們尊重法院判決，將暫停活動，這不是一個容易的決定，但我們認為是目前必要的。這不代表我們會放棄，我們會先調整心態，再重新出發。我們一定會回來，以更燦爛的笑容與大家見面。」她們坦承最近精神上很疲憊及辛苦，但來到香港後，感受到大家滿滿的愛，承諾發生任何事也會堅持到底。落台前5女互相擁抱，其後向粉絲鞠躬並揮手道別。

不過，對於組合宣布暫停活動，ADOR稱事前毫不知情，希望盡快與成員會面，一起探討未來的發展；而雙方的合約效力確認訴訟，將於下月3日開庭審訊。有韓媒指出，若雙方對合約糾紛意見分歧，要待法院判決結果，最終或需歷時3年之久，意味組合在這段期間也可能不能活動。

Jisoo台灣見面會釀混亂 接棒襲港的韓團BLACK PINK成員Jisoo，將於本周五、六假亞博舉行兩場香港見面會，前晚她率先在台北與9,500名樂迷見面，除獻唱Hit歌《Flower》及新歌《earthquake》外，又親手製作CD相框送給幸運兒，尾聲時還驚喜現身觀眾席，不少觀眾站在椅子上，甚至擁上前，場面一度失控。Jisoo唱到一半便折返舞台，表示為了大家安全，不能走到最後面，感覺很可惜。

另外，號稱要尋找「未成年版BLACK PINK」的韓國選秀節目《UNDER 15》公開預告片，所有參賽者均為15歲以下，最年幼者僅8歲。不過，在韓星金秀賢被指曾交往未成年金賽綸惹爭議後，該節目遭大批網民抵制，電視台前日回應稱所有參賽者也是在本人及監護人同意下報名，但面對抵制聲音，將重新評估是否播出節目。