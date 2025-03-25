中娛星動：大S落葬不久 汪小菲5月照辦婚禮 與Mandy帶子女遊廟街

台灣女星徐熙媛（大S）上月病逝，其前夫汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）將按照原本計劃，5月在北京舉行婚禮。而汪小菲近日被發現帶同與大S所生的子女來港遊廟街，一對子女與同行的繼母Mandy關係親密。

汪小菲與Mandy去年5月登記結婚，不到一年的時間卻收到前妻大S病逝的消息，兩夫妻近期頻頻兩地飛照顧家人，有指他們原定5月在北京辦婚禮，曾有消息指或有變卦，但據知他們決定照計劃行事。據友人透露，他們將在四合院類型的酒店舉辦婚禮，算是小型親友家宴，汪小菲的家人也有可能參加。

大S日前已安葬於金寶山「玫瑰園」，當時有網民發現她的一對子女疑缺席儀式，事後Mandy解釋指未有收到邀請。事隔一周，汪小菲帶同孩子現身香港，更有網民見證他們與Mandy的互動。

齊齊分享小食 有網民前日發文透露在廟街夜市偶遇汪小菲一家在該處逛街。當時汪小菲身穿卡其色套裝從飯店步出，穿牛仔外套及短裙的Mandy走在前面，子女則分別在隊伍的一前一後，一行人逛街漫步，看起來相當悠閒。

另有網民捕捉到汪小菲全家站在夜市攤販前，由Mandy購買小食，該網民從旁觀察全家人的互動，表示：「汪本人很帥，女孩們都很漂亮。他們關係真的很好，小吃一起分享，非常有愛的一家人」、「遠看他們關係真的很好，和正常有孩子家庭一樣的。」同時有人大讚大S女兒的背影看上去很有氣質：「真的是很漂亮很乾淨的小女孩」，彷彿是縮小版的大S。