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龍門陣
陳靜自製浪漫睇極光
DaDa暫時放下工作鬆一鬆。
藝人陳靜（DaDa）今年工作頗為忙碌，早前為有份演出的兩部電影不停做宣傳，之後就忙於拍攝廣告硬照。本月22日迎來36歲生日的她，決定完成人生願望清單的其中一項，就是去外國睇北極光。DaDa在社交平台分享多張北極光靚相，見她在玻璃屋內欣賞美景，不少好友對於她以如此浪漫的方法慶祝生日，都羨慕不已！
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