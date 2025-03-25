近半價執筍盤 G.E.M.半山插旗 8,500萬買複式戶

美國巡唱話當年

雖然G.E.M.吸金力強，但供樓需要充足水頭，大前晚她到了美國三藩市舉行巡唱，其工作室在社交網Po相並寫道：「今晚她除了見到比金門大橋的星空更美的你們，除了收到金州勇士的特別禮物，她更在座無虛席的CHASE CENTER裏感慨萬千。」她猶記得19歲初登紅館時，望着「山頂」的觀眾大為驚嘆：「不敢相信自己這麼快就站在從小夢想的舞台，一晃眼便14年，今晚在三藩市，她的音樂已帶她來到地球另一端這個比紅館更大的舞台！回想起一路走來的恩典，她只想祝福每個人都有同樣、甚至更多的奇妙恩典！要記住，無論她在哪裏，她的音樂都能隨時陪伴着你！」並預告下一站是紐約。