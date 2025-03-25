近半價執筍盤 G.E.M.半山插旗 8,500萬買複式戶
「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）單靠巡唱，已於短短半年狂吸5億人仔，估計身家超過10億元！市場消息指，她近日斥資8,500萬港元購入東半山近5,000呎複式單位，認真豪氣，難怪她馬不停蹄開巡唱，近日在三藩市繼續掘金！
吸金力強勁的G.E.M.吸引不少網民為她「計身家」，年前已有指其名下資產高達12.56億元人民幣（約13.86億港元），近日「戰利品」再有所進帳！市場消息指，G.E.M.上月斥資約8,500萬元，購入東半山利安閣一伙近5,000呎自製複式單位，樓價與4年前高峰期相比回落近一半。據資料顯示，買家以「Tang Sze Wing」作登記，與G.E.M.原名「鄧詩穎」的英文拼音相同，料為同一人。
物業樓齡接近60年，但勝在夠實用，資料指G.E.M.買入兩個相連樓層的A室單位，每個面積2,480呎，屬3房連套房間隔，兩伙合共面積4,960呎，每呎平均價為17,137元；原業主早年購入並自製成特色戶。
美國巡唱話當年
雖然G.E.M.吸金力強，但供樓需要充足水頭，大前晚她到了美國三藩市舉行巡唱，其工作室在社交網Po相並寫道：「今晚她除了見到比金門大橋的星空更美的你們，除了收到金州勇士的特別禮物，她更在座無虛席的CHASE CENTER裏感慨萬千。」她猶記得19歲初登紅館時，望着「山頂」的觀眾大為驚嘆：「不敢相信自己這麼快就站在從小夢想的舞台，一晃眼便14年，今晚在三藩市，她的音樂已帶她來到地球另一端這個比紅館更大的舞台！回想起一路走來的恩典，她只想祝福每個人都有同樣、甚至更多的奇妙恩典！要記住，無論她在哪裏，她的音樂都能隨時陪伴着你！」並預告下一站是紐約。
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