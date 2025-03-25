娛圈單打：反擊韓流請救兵 日劇救亡靠外星

近年日劇畀韓劇撳住嚟打，無他嘅，你睇幾十年如一日，木村拓哉老是常出現，實在又幾疲勞轟炸，與其睇大叔扮萌，不如睇佢細女光希模仿老竇Chok樣好過啦，係咪？

但近排終於有套日劇殺出重圍，就係由日本搞笑藝人兼鬼才編劇「笨蛋節奏」操刀嘅《小鎮星熱點》，成為Netflix關注組熱話，成功為日劇救亡。套劇以富士山吉田市為背景，講市川實日子飾演嘅單親媽媽喺酒店做前台，發現同事角田晃廣係外星人，之後佢同班三姑六婆閨蜜得寸進尺搵外星人過橋，鬧出連場笑話。

除咗男女主角表現出色，一班配角都臥虎藏龍，最強嘅當然係陳年《頭文字D》飾演周杰倫女友嗰位鈴木杏，佢當年青春無敵、圈粉無數，但唔少網民話睇咗3集都未認得出佢。又難怪，佢劇中剪咗短髮，容貌走晒樣，何止「女大十八變」。

此外，國際級天后菊地凜子亦畀面客串，佢25歲時憑《巴別塔》一脫成名打入荷里活，連畢彼特都為之驚為天人，實力毋庸置疑，今次演女市長雖然戲份唔多，但氣場十足。至於飾演地球人媽媽嘅安藤櫻亦係影后專業戶，之前套《100円的愛》贏盡口碑，連內地導演賈玲都翻拍成《熱辣滾燙》，真係威到盡！仲有實力派型男池松壯亮飾演日版《慌張西望》電視台記者，佢早排仲嚟過香港出席亞洲電影大獎頒獎禮，睇到班女粉絲心心眼。

最爆係飾演偷電視清潔姨姨嘅野呂佳代，望落以為係大和譚仔阿姐，原來佢係前AKB48 Team K成員兼SDN48隊長，真係估佢唔到。話時話，反正近排韓國節目除「金秀賢真人騷」一枝獨秀，其他都冇乜亮點，如果睇膩咗賤男劇情，不妨轉吓口味呢套暖心日劇，包你睇完下火兼消滯。