疑踩場巡視舞台 謝霆鋒「找數」 啟德騷終極加場

謝霆鋒的啟德演唱會門票供不應求，在全民集氣下，昨日宣布再度加開終極一場，網上更流出他疑似踩場的絕密綵排片。霆鋒在宣布個唱加場的同日，化身霸道總裁表演花式食薄餅，型到核爆！

謝霆鋒相隔25年，4月將再在港舉行大型個唱，由於歌迷期待已久，加上有「亞洲第一人進駐香港啟德主場館的歌手」之名，原本兩場《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》優先訂票秒速售罄，主辦單位英皇娛樂於徇眾要求下加開4月24日一場，不過仍然供不應求，昨日再宣布終極加開27日一場，即4月24至27日共舉行4場演出，為歌迷送上最重磅的復活節禮物。主辦單位溫馨提示指最近發現網上有不少黃牛黨炒賣演唱會門票，呼籲歌迷循正規渠道購買門票，慎防受騙。

霆鋒之前在首度加場時，曾表示深明歌迷買飛撲空之苦，承諾：「盡力爭取加場，現爭取到4月24號多加一場，往後我會繼續爭取」，今次再度加場無疑是向歌迷找數，他在官網分享喜悅，上載黑白短片並留言：「我是謝霆鋒，我同意#EvolutionNicLive#加場。」

食薄餅「帥到拉絲」 距離開騷不足一個月時間，大會甚少發放綵排周邊消息，似乎有心保持高度神秘，打算在開唱時才向逾3萬歌迷送上最震撼的大驚喜。不過，近日網上流傳疑似霆鋒巡視啟德舞台的短片，見頭戴Cap帽、身穿橙色風褸的他單手插褲袋，置身Rock味十足的鐵架舞台，並不時遠眺似觀察環境，而身後的高台有3名工作人員正在趕工中。另一個鏡頭，則是他坐在台上試電結他，除了雙手彈電結他外，又單腳踏住音量踏板，彈得相當投入，穿背心及短褲的他露出一雙麒麟臂，鋼條身形相當Fit，不枉他在健身室秘密狂操！

昨日，霆鋒又變身霸道總裁，換上筆挺西裝出席在內地舉行的《鋒味派四周年新品發布會》，在台上表演煎餅外，還即場示範最滋味的食法，讓薄餅上的芝士絲直入喉嚨。霆鋒的食相別樹一格，網民留言：「帥到拉絲」。