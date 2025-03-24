被舊愛Selena出歌暗寸 Justin心事重重：我有暴怒問題！

天王Justin Bieber被舊愛Selena Gomez出新歌暗寸後，偕妻外出時臉色陰沉，其後於社交網站剖白有暴怒問題，又指當自己變得虛假之際會憎恨自己，情緒狀況令人擔心。

加拿大天王Justin的身心健康近日成為粉絲焦點，他被傳與美國女模妻子Hailey婚變，又捲入美國饒舌天王前輩Diddy性侵醜聞，身形暴瘦樣子憔悴，又疑似被拍到吸大麻，要由公關否認。Justin上周五與Hailey於荷里活一間壽司店吃晚餐，雖然剃了鬍鬚，比之前看起來精神，但明顯一副心事重重的樣子，網友估計是與其美國女歌手舊愛Selena Gomez同日較早時候推出的新碟《I Said I Love You First》有關，碟中歌詞除了大晒她與未婚夫Benny Blanco的恩愛，還暗地嘲諷Justin。

新碟歌曲《How Does It Feel to be Forgotten》歌詞中，唱出「你太令人尷尬/沒人望着你便去哭吧/我實在想像不到/被人遺忘的感覺如何？」另一句「看看你/就看看現在的你」與Selena於2020年推出講述與Justin分手的《Look at Her Now》歌詞非常相似，也是關聯提示之一。

會憎恨自己 翌日早上Justin於社交網站上載自己童年照及新生兒子Jack的照片，留言表示：「我都有暴怒問題，但我想成長，唔好咁大反應（搖頭）。」並加上一個以手掩面的表情符號。其後他又上載一段與拍檔製作音樂的短片，表示：「我諗我有時候會憎恨自己，就係當我感到自己開始變得虛假嘅時候。然後我記起，我哋全部都被人整到成日自覺不足，但當我改變自己去迎合人時，我都仲會憎恨自己。」早前他已於社交網站剖白自覺不值得成功，又自言充滿遇溺與不安的感覺。