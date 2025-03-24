暢所欲玄：我的狀態就是最好的風水

不知不覺快到農曆三月，準備好去實踐今年的理想嗎？

所謂「風水養人，人養風水」，風水不是單純靠實物來趨吉避凶，風水也可以是流動的。舉例，當我們要做個展覽，雖然展銷位是臨時的，也要做到出色，引人注目，令公眾有興趣走來參觀，相反做得差，便會失去機會。

有句古語：「先敬羅衣後敬人，先敬皮囊再敬魂。」一個人呈現出來的外在狀態，打扮是否大方得體，真的很重要，我的狀態就是最好的風水。正如看見一個漂亮的女孩，對方的形象一定是乾淨陽光，有甜美的笑容，衣着整齊合適。我經常強調，輸人不要輸陣，風水就是一個布陣，令別人對你產生歡喜心，好運就會馬上到達面前。

人生最大的增運捷徑，是好好打扮自己，正所謂「言語壓君子，衣冠鎮小人」，你的形象是非常重要的，一定要走在你的能力前面，不然你的能力很容易被別人低估。當然一個人的本性品格也是重要的，相由心生，你的面相也可反映出忠定奸。

人可以有運勢倒霉的時候，但絕不可以有倒霉形象，無論你當下情況是怎樣，每天都應保持衣着整齊，看起來像處在人生巔峰。

堪輿學者元海