台灣女星侯佩岑演出的內地真人騷《乘風2025》日前播出首集，被問到為何參加，她直言是靠一時衝動：「我真的不知道是不是瘋了，我覺得那是一股衝動，就像結婚一樣。」提到初舞台有否撒手鐧，她即一臉驚恐，自言經常處於放空狀態：「沒有，沒有，怎麼辦？」又自爆會用笑容化解緊張，希望錄影時有用。