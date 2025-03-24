幫襯林夏薇買鑽戒 方力申「接旨」成婚 準備發力造人

藝人方力申（小方）於上月情人節宣布迎娶圈外女友葉萱（Maple），做老襯後的他昨日首次公開現身，自認幸福肥之餘，並透露與愛妻正調理身體，待萬事俱備便會正式展開造人大計！

小方昨日出席慈善行活動，擔任大使之餘亦親自落場參與，他笑言婚後「幸福肥」，比婚前重了6公斤：「因為我哋冇擺酒，返嚟同屋企人食餐飯，朋友又另外約食飯，加上我同太太都生日，唔知食咗幾多餐。」

他自爆當初是媽媽提議他不如到美國工作時求婚，但隨即改口是自己意思，笑言以免回家被愛妻責難，談到求婚過程，他表示本身也沒太大信心，求婚及註冊簽字時自己也忍不住感動落淚：「原來真係男兒膝下有黃金，當你跪喺度望番上去，感覺到面前嘅人嗰份威嚴！」又透露戒指是幫襯林夏薇的鑽飾公司。

夫妻檔吸金有得諗 小方表示現已習慣以太太稱呼對方，又指只有媽咪知道他會求婚，但也不知道他們會順道於當地簽字結婚。二人回港後立即向父母「斟茶」，爸爸更甜笑祝福他們早生貴子、傳宗接代，笑言已有多年沒有見過爸爸笑得這麼甜。小方表示爸爸即將迎接80大壽，問他會否送孫仔女給爸爸賀壽？他表示跟太太有計劃生小朋友，但希望先以中醫調理好身體，更笑指身邊朋友紛紛向他推介生仔食療，坦言一切順其自然。

他透露4月中會到內地開騷，Maple屆時亦會隨行，問到會否夫妻檔上陣接廣告？小方表示若老婆願意，自己當然沒有問題。