重溫色誘場面 劉穎鏇爬上床餵張振朗 尷尬怕醜

無綫小花劉穎鏇（Tiffany）在新劇中有不少震撼眼球的場面，昨日她出席活動時現場播出她向張振朗送上「提子之吻」的誘惑戲，令她直呼尷尬，振朗預告激情場面陸續有來，自認得女友信任，不擔心激嬲對方。

藝人張振朗與劉穎鏇在無綫新劇《奪命提示》中有不少激情戲，昨日兩人現身劇集宣傳活動時，現場播出Tiffany身穿低胸衫及短褲以貓步爬上床用口餵振朗食提子的預告片，引來全場起哄，兩人玩遊戲時則改由振朗用口餵Tiffany食提子。

受訪時，Tiffany坦言不知道現場會公開睇片，令她大感尷尬兼心跳加速，講到拍攝感受，她說：「我拍嘅時候真係好怕醜，現實中冇試過咁餵人食提子同咁樣貓步上床，不過拍攝前大家溝通得好好，而且振朗全程瞇埋眼冇望。」振朗指兩人互相信任，不會令對方感到不舒服，問到會否擔心播出後會破壞跟女友關係？他說：「冇咁易打破。（女友都好信任你？）個個對我都好信任，我係專業演員。」至於會否有更激場面？他坦言陸續有來，但是否更激就見仁見智，問他會否擔心激親女友？他笑謂只想激起觀眾看劇的熱情。提到網民反映劇集女角衣着太性感，有灑鹽花之嫌，振朗直言身為演員只是照劇本去演，歡迎大家發表意見及討論。Tiffany謂衣着是出於劇情需要，對於最強Body 3.0的稱號，她表示為劇集而努力鍛煉及改變身形，認為這個稱號代表觀眾見到她的努力。

陳山聰劉佩玥預告愛情動作戲 同場的陳山聰與劉佩玥（Moon）在現場也有食提子，他們受訪時預告會有浪漫愛情動作戲，而現場播出兩人的跳舞片段，山聰透露當知道有跳舞這幕後，立即與Moon商量，亦參考了80年代的舞步，最終拍出來的效果很搞笑。此外，山聰透露為劇集獻出第一次，嘗試自己很害怕的事，正是第一次踩滾軸溜冰：「仲驚過拍打戲，第一次上堂，手震腳震，成件T恤濕晒，因為小朋友嘅時候完全未玩過冇學過，最後用3個禮拜嘅時間都叫可以滑到。」