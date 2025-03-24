質素最緊要 鬥平非良策 甄子丹彈性收片酬 做投資都得

甄子丹昨現身馬場，表示考慮用愛女歌曲名為愛駒命名，以表對女兒的支持，談到減片酬救影市，他認為未必是最好方法；至於古巨基擔任嘉賓連唱4首金曲，更透露5歲囝囝表演欲強兼拍子準，可栽培他角逐樂壇新人獎。

香港賽馬界年度盛事之一「寶馬香港打吡大賽」昨日假沙田馬場舉行，再度連任「香港打吡大使」的「宇宙最強」甄子丹偕太太汪詩詩到馬場，而其愛女甄濟如擔任表演嘉賓，子丹表示投注很少會做「功課」，他妙語如珠：「愈做功課，中嘅機會愈低，我事業就係專業，其他都係業餘。（會唔會對有『宇宙』名嘅馬匹情有獨鍾？）企得太高，跌得仲傷，都係低調啲好。」笑言可考慮將來的旗下馬匹用囡囡歌曲如《Forever 19》命名。

對於不少演員願減片酬救電影市道，他覺得鬥平非良策：「電影質量重要過一切，大家唔收錢係幫唔到業界，當然減片酬會有少少幫助，本身嘅市場價值、勞力、仲有付出時間及心血都應該有相應嘅回報。」問是否片酬企硬？他自言相當彈性：「套套戲收片酬都唔同，如果覺得有誠意同幾有意思，我掉轉做投資都得。」

古巨基栽培Kuson做歌手 而古巨基則擔任開幕表演嘉賓，連唱4首經典歌。他接受訪問時談及愛兒即滔滔不絕，指望趁兒子返小學前珍惜每秒親子機會，問到可會考慮再添丁過湊仔癮？現年52歲的他大搞爛Gag謂：「如果得就得。（咁你得唔得？）我係『雷頌德（仲得）』 ，睇天意啦。」

基仔今年會推行「培育音樂人計劃」，助年輕一輩追夢，可會順勢培育Kuson？他直認囝囝有做歌手潛質：「佢可以角逐新人獎，佢好有拍子感，又鍾意上台表演，上次佢喺演唱會度，知冇得上台即爆喊。」