蕭正楠生日 冧晒全家福 黃翠如喜迎小王子 感動似發夢

藝人黃翠如和蕭正楠的「愛情結晶品」得來不易，日前被前輩劉江大爆已榮升父母，翠如昨日趁蕭正楠生日與BB出院回家，晒出一家三口照宣布一索得男！她還寫信給囝囝表示：「謝謝您選擇了我們」，十分溫馨！

43歲的黃翠如近日被前輩劉江在李珊珊的網上節目大爆已經「卸貨」，之前她和蕭正楠在社交網保持神秘，並讓粉絲投票估BB是小王子或是小公主，到昨日二人於社交網終於揭曉謎底，宣布一索得男！並上載一段蕭正楠陪老婆入產房的感動影片。

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二人又同於社交網上載寫給兒子的信，十分感人：「親愛的小兒子，謝謝您選擇了我們。這幾天，你的爸爸奇迹地嘗試領禱，感恩每天的恩賜，感恩你這份彩虹的禮物。我們不停的互相問對方，是夢還是真實，原來抓緊幸福的感覺是這樣……很感恩，婦產科病房及門診醫護人員，你們成為BB的奶媽，也成為我們的老師，讓我們在這裏每天都感受到愛。我們的小兒子，靜靜告訴你，今天是爸爸的生日，帶着你回家，爸爸說，生日願望成真了。」