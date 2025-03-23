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光希扮木村Chok樣 猶如倒模
日劇天王木村拓哉的細女光希主演新片《女神降臨》前篇，本月20日在當地上映，她與兩位男主角渡邊圭祐及綱啓永最近連走多場造勢。光希亦亮相多個電視節目為新片宣傳，日前便在節目中模仿爸爸的Chok樣，無論眼神、表情及角度均與木村一模一樣，不少網民爆笑稱應該沒有人比光希扮得更神似。
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