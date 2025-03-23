Sulli哥哥點名抽水 金秀賢被爆「性慾倒錯」 隨時公開證據

韓星金秀賢早前被爆曾於已故女星金賽綸未成年時開始與她交往，形象插水，近日再被爆患「性慾倒錯」，但他將照計劃於本月30日赴台出席「高雄櫻花祭」，將是他爆出醜聞後首次露面！

金秀賢早前被影片頻道「橫豎研究所」大爆於已故女星金賽綸未成年時開始交往，但事務所強調金秀賢是在女方成年後才開始拍拖。而頻道主持人前晚再爆料，指金秀賢在金賽綸還是中學生時就不只交往，有其他證據可以證明他「性慾倒錯」，更把他和當年的「N號房」性虐案做比較，聲言若金秀賢主演的劇集《山寨人生》如常播出，就會再爆料。據知，性慾倒錯又稱性偏離，即是指對非典型對象、情景、幻想、行為產生持續而又強烈的性興奮的體驗，亦可定義為不符社會對性的主流規範的性興趣。

至於遭金賽綸家人提告的網紅李振浩最近爆料指金賽綸生前曾與圈外男友在美國結婚及曾經墮胎，又指金賽綸曾多次遭丈夫施暴及恐嚇，以及指金賽綸去年曾因企圖自殺入院，但家人從未幫她繳付治療費，要當時的事務所代繳。「橫豎研究所」方面指正在了解事件，但稱因為時間線對不上，不可能存在曾經墮胎的事。

月底照常赴台 而金秀賢曾與另一已故女星、韓團f(x)前成員Sulli合演19禁電影《Real》，Sulli的胞兄昨晚在社交網寫道：「金某，有好多話想說但沒法說，反正他會從高處墮下，抓緊點吧。」網民相信他說的「金某」是金秀賢，但有粉絲指胞兄多年沒有與Sulli聯絡，妹妹死後卻利用哥哥的身份接近粉絲，因此質疑他現在亦是借Sulli抽水。

另外，金秀賢將於本月30日晚上9點在台灣參加「高雄櫻花祭」音樂騷，韓媒指他於30日當天經韓國仁川國際機場出發赴台，並會於4月1日乘飛機返韓，將是金秀賢在爆出爭議後首次露面，而活動當日，執法部門會派出50人在附近一帶戒備。