暢所欲玄：提升財運的辦公室風水指南

在競爭激烈的銷售行業，除了個人能力外，辦公室風水布局同樣影響財運。良好的風水環境能提升工作效率，有助業績增長。以下為提升財運的方法。

1.辦公室宜整潔明亮：銷售人員的辦公室應保持整潔明亮，因為光線是風水的關鍵，充足的自然光能帶來正能量，提升思維敏捷度。如果自然光不足，可選擇暖色調的燈光補充，有助與客户建立良好關係。

2.辦公桌物品擺放有講究：辧公桌的布置也要講究，將常用物品放置在左手邊，符合「左青龍，右白虎」的風水原則，能增強事業運。

3.座位背後要有靠：座位背後最好有實牆，象徵有靠山，能增強安全感和貴人運。如果條件不允許，可在椅背掛深色外套，也能起到類似效果。

4.巧用植物增財運：在辦公桌上擺放小型綠植，如發財樹或綠蘿，既能淨化空氣，增添生氣，又能有助提升財運，但要注意及時打理，保持植物生機勃勃。

5.升職加薪風水用品：想要業績提升，當然少不了風水物品的助力，可在辦公桌左手邊擺放文昌筆、文昌塔或增運的風水物品，均可起到旺運的效果！風水是助力，真正的成功還需要靠自己的努力。

玄學名師黃楚淇