呂爵安後援會再惹是非

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會近年不時爆出爭議，Admin團隊幾度解散又重組，近日又再惹是非。昨日有讀者報料，指Edan的後援會最近第4度成立，讀者稱第一日透過信用卡繳付會員費用，怎料信用卡就遭盜用，因而令讀者懷疑交易系統是否安全。